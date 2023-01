Campobasso, lavori di rifacimento del manto stradale: da domani chiusure e limitazioni al traffico

Il Dirigente Comandante della Polizia Municipale, il Colonello Dottor Luigi Greco, vista la nota del Settore Lavori Pubblici di del Comune di Campobasso, comunica che da domani, mercoledì 4 gennaio 2023, si procederà all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto stradale con posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo nei seguenti tratti di strade cittadine:

• Via Colitto, dalla rotatoria Via Berlinguer all’intersezione con Via Insorti D’Ungheria;

• Rotatoria Via Scardocchia/Via Lombardia;

• Via Garibaldi dall’intersezione con Piazza Cuoco al1’intersezione con Via Mazzini;

• Via Cirese;

• Via Amendola;

• Via XXIV Maggio dall’intersezione con Via Mosca all’intersezione con Via IV Novembre;

• Via G. Battista Vico dalla rotatoria Largo Carile al civico n. 2 della stessa via;

e considerato che sempre nella predetta richiesta, per la realizzazione dei lavori nei luoghi di cui sopra, si chiede la riorganizzazione della viabilità veicolare e l’istituzione dei divieti di sosta e del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o utilizzo di propri movieri; ritenuto che tali lavori rivestono carattere di urgenza e la pronta realizzazione migliora la sicurezza della circolazione veicolare, ha emesso apposita ordinanza che prevede, dalle ore 8 di mercoledì 4 gennaio 2023 e fino a ultimazione lavori, l’istituzione della seguente segnaletica stradale:

• divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” nelle seguenti strade cittadine o tratti di esse:

senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o utilizzo di propri movieri nelle seguenti strade cittadine o tratti di esse:

— Via G. Battista Vico dalla rotatoria Largo Carile al civico n. 2 della stessa via.