Campobasso, l’altra strada per la D è lo spareggio con il Certaldo

Nel caso in cui i rossoblù non riuscissero a vincere il torneo di Eccellenza, l’accesso in quarta serie attraverso la coppa Italia si giocherebbe con l’altra semifinalista perdente eliminata oggi dal Cast Brescia, già promosso così come il San Marzano

Il Cast Brescia, superando per 3-0 il Certaldo in trasferta nella gara di ritorno, è la seconda finalista della coppa Italia nazionale di Eccellenza dopo il San Marzano che ha eliminato, a sua volta, il Campobasso. Le due sono già promosse in serie D dopo la vittoria nei propri gironi di Lombardia e Campania. Dunque, per il Campobasso, nel caso in cui non dovesse prevalere nel proprio torneo di Eccellenza molisano, ci sarebbe la possibilità di accedere in serie D giocando lo spareggio con toscani del Certaldo, l’altra semifinalista perdente.

A questo proposito, saranno decisive le ultime due giornate di campionato con i rossoblù che devono difendere i due punti di vantaggio sull’Isernia: il 30 aprile, dopo la sosta del prossimo weekend, ci sarà la sfida con il già retrocesso Campodipietra e chiusura in trasferta sul campo della Turris, attualmente quinta in classifica.