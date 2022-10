Campobasso, lacrime e commozione per l’ultimo saluto al 46enne Andrea Tiberio

L’uomo ha perso la vita dopo aver combattuto per tre settimane in ospedale nel reparto di Rianimazione dopo un incidente in moto avvenuto lo scorso 7 settembre a La Spezia

La chiesa di San Giovanni Battista, che si sorge accanto al cimitero di Campobasso, non è riuscita a contenere tutti coloro i quali hanno voluto porgere l’ultimo saluto ad Andrea Tiberio, il 46enne del capoluogo che ha perso la vita dopo aver combattuto per tre settimane in ospedale nel reparto di Rianimazione dopo un incidente in moto avvenuto lo scorso 7 settembre a La Spezia. Il feretro è entrato in chiesa sulle note della canzone “Più su” di Renato Zero e tra due ali di palloncini colorati poi lasciati volare in cielo.

Familiari, amici, parenti e semplici conoscenti non hanno voluto mancare alla cerimonia funebre densa di lacrime, commozione e ricordi di vita vissuta con Andrea da condividere insieme per sentirlo presente lì, in mezzo a loro. Dopo la messa, il feretro con le spoglie di Andrea si è messo in viaggio alla volta di Sepino dove avverrà la sepoltura.