Campobasso, la Lega Pro si costituisce parte civile davanti al Consiglio di Stato

L’organismo, come accaduto anche in passato, intende vigilare sull’andamento del processo nel caso in cui venga messo in discussione il proprio operato tirando in ballo i capisaldi del sistema come le licenze nazionali arrecando danni alle proprie associate. Intanto la squadra continua a lavorare a Rivisondoli agli ordini di mister Prosperi

Mancano solo due giorni al pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di riammissione del Campobasso Calcio al campionato di Lega Pro che dovrebbe arrivare giovedì prossimo, 25 agosto. L’attesa sta per finire ma, dalle carte giudiziali, emerge una novità: la Lega Pro ha infatti deciso di costituirsi in giudizio, a differenza di quanto accaduto nei precedenti gradi della giustizia sportiva (Collegio di Garanzia del Coni) e ordinaria (Tar del Lazio). Si tratta di una scelta che rientra nelle facoltà della Lega che, ora come in passato, interviene nei casi in cui venga messo in discussione il proprio operato o vengano tirati in ballo i capisaldi del sistema, come il sistema di licenze nazionali, o ancora quando il giudizio rischi di arrecare un danno alle proprie associate.

Dunque, non una costituzione “contro” il Campobasso, sul cui diritto a difendersi e far valere le proprie ragioni la Lega non ha infatti nulla da eccepire, ma per vigilare sull’andamento del processo che, tra la sentenza del Tar e la successiva sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, ha vissuto una decisa svolta e il cui esito adesso è tutto da scrivere. La decisione, però, non è stata digerita a cuor leggero dall’ambiente campobassano che l’ha bollata come una presa di posizione nei confronti del club che, anzi, dovrebbe comunque essere tutelato da un organo terzo chiamato a difendere sempre le proprie società come la Lega Pro.

Intanto, la squadra continua a lavorare nel ritiro di Rivisondoli agli ordini di mister Prosperi che, secondo quanto filtra dalla località montana abruzzese, sta martellando il gruppo cercando di fargli assimilare schemi, movimenti e tattiche del suo credo calcistico. In attesa del 25 agosto, resta congelato anche il mercato con il direttore sportivo De Angelis che, in caso di riammissione in Lega Pro, è pronto a sferrare i colpi necessari per puntellare la rosa.