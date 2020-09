Campobasso, la differenziata è al palo ma aumenta la tassa sui rifiuti

“La maggioranza in Consiglio comunale – hanno comunicato i consgilieri di minoranza del Pd Battista, Chierchia, Trivisonno e Salvatore – questa mattina ha votato l’approvazione delle nuove tariffe dei rifiuti, che vengo calcolate in base ad un articolato sistema tariffario.

Il nuovo sistema porterà a significativi aumenti delle tariffe sui rifiuti che riguarderanno famiglie e cittadini già in grande difficoltà, considerato il momento storico in cui viviamo.

Trattasi di tariffe fissate dai Piani economici finanziari della TARI 2020 deliberati seguendo le direttive dell’ARERA a cui l’Amministrazione non ha posto alcun correttivo politico capace di contenerle.

Rimane la soddisfazione di aver visto accolte le nostre richieste riguardo la riduzione della tassa per le categorie che durante il lockdown non hanno prodotto rifiuti.

Il rischio è che i cittadini, anche nei prossimi anni, si vedranno recapitare bollette ancora più pesanti.

Nel sottolineare la nostra contrarietà ad aumenti come quelli approvati, auspichiamo che si riprenda con l’ampliamento della raccolta differenziata per servire finalmente tutto il territorio cittadino. La raccolta differenziata in tutta la città non è più rinviabile”.