Campobasso, la condanna del Consiglio comunale all’invasione russa dell’Ucraina

L’Aula ha votato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera del Pd, Alessandra Salvatore, come prima firmataria e manifestato la solidarietà dei cittadini al popolo ucraino

Il Consiglio Comunale di Campobasso, votando all’unanimità la mozione presentata questa mattina in aula dal Pd con la consigliera Alessandra Salvatore come prima firmataria, ha espresso la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti e gli altri atti di guerra che hanno colpito infrastrutture e messo a rischio civili inermi, messi in atto violando ogni regola del diritto internazionale.

Il Consiglio Comunale di Campobasso chiede così al Governo italiano e alle Istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto all’aggressione assumendo le misure necessarie e contribuendo a determinare attivamente, nella direzione indicata dalla nostra Costituzione, il contenuto di eventuali decisioni della Nato perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’attuazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki.

Inoltre, il Consiglio Comunale di Campobasso, si è impegnato a far sentire al popolo ucraino la solidarietà dei cittadini campobassani e la più profonda condanna morale e politica di Putin e della sua azione di guerra, creando al contempo ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale, in concorso con le altre istituzioni locali, anche attraverso il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci, e con la società civile, con particolare riguardo al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della città capoluogo.