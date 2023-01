La Befana è in viaggio. La simpatica e arzilla vecchina arriverà a Campobasso a bordo della sua scopa volante, per la gioia dei bambini e delle loro famiglie, venerdì 6 gennaio alle 10:30. L’appuntamento per tutti in è in Piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al Municipio, per ricevere dolciumi, giocattoli e, chissà, cenere e carbone, rigorosamente dolci.