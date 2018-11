Campobasso ko e penultimo, Isernia beffata nel finale

Diluvia sul bagnato in casa Campobasso. La squadra di Mandragora perde la seconda partita consecutiva e lo fa nel peggiore dei modi: sotto di due gol dopo soltanto quattro minuti, non riesce a rimediare e nella ripresa non colleziona neanche un palla gol nitida. Dopo dieci giornate la classifica inizia a far paura: sette punti soltanto e penultima posizione. Per gli abruzzesi a segno Minella con una doppietta. Intanto la società prosegue il silenzio stampa dopo la sconfitta subita con il Pineto.

L’Isernia invece vede crollare le speranze di portare a casa un pareggio a una decina di minuti dal triplice fischio. Vince il Pineto, che conquista così il secondo successo di seguito contro una molisana dopo averne rifilate tre ai rossoblù otto giorni fa. Una domenica, dunque, nera per il calcio nostrano di serie D. Per fortuna almeno l’Olympia Agnonese è riuscita a rimanere imbattuta nell’anticipo di sabato contro la forte Sangiustese.