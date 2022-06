Campobasso, Joshua Tenkorang sbarca in serie A: c’è l’accordo con la Cremonese

La SS Città di Campobasso ufficializza la cessione a titolo definitivo di Joshua Tenkorang all’U.S. Cremonese. Il centrocampista classe 2000, dopo tre stagioni in rossoblù, approda in Serie A. Una grande soddisfazione per tutta la società la quale, anche grazie all’ottimo lavoro svolto dal procuratore Paolo Soprani sotto consulenza dell’avv. Filippo Corsi, è felice di accompagnare nella massima serie un giovane cresciuto in Prima Squadra e adesso pronto per il grande salto di categoria.

Un esempio di successo valido anche per gli attuali e futuri calciatori rossoblù, che nel Campobasso troveranno sempre un palcoscenico professionistico ottimale per mettersi in mostra e crescere sotto tutti i punti di vista. A Joshua vanno quindi i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, certi che anche con i colori della Cremonese farà valere tutte le sue qualità umane e professionali.