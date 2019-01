Campobasso, Isernia e Agnone: arriva un triplo 1-1

REDAZIONE

SPORT

Una giornata di pareggi per le molisane di serie D. Il Campobasso non va oltre l’1-1 al cospetto di una coriacea e organizzata Jesina che ha reso la vita dura ai rossoblù. Vantaggio marchigiano poco dopo la mezz’ora con Fracassini abile a farsi trovare da solo al centro dell’area. Il pareggio è istantaneo: bel dialogo tra Giacobbe e Cogliati che mette dentro in scivolata. Nella ripresa la gara resta bloccata, senza tiri in porta degni di nota. Ma Ranelli, già ammonito, si fa espellere per un fallo evitabile a centrocampo. La Jesina prova a premere ma la difesa casalinga è tosta e non si fa superare. Nel finale gli ospiti sfiorano il colpaccio, Zannini sbaglia a tu per tu con Sposito.

L’Isernia ha incontrato la Savignanese, in una sfida che era alla portata dei pentri che sono andati su nel punteggio al 20’ grazie a Petitti. Al 46’ arriva il gol del pareggio dei romagnoli con Noschese. Anche l’Olympia Agnonese chiude con lo stesso risultato: alla rete di Pieri risponde Ricciardi dagli undici metri a una ventina di minuti dalla fine.