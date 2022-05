Campobasso invasa dai trattori, la protesta degli agricoltori molisani

Agricoltori e allevatori del Molise sono orami allo stremo. L’aumento esponenziale delle materie prime non consente loro di coprire neppure di coprire i costi di produzione. I cinghiali stanno distruggendo tutto ciò che producono. Molti imprenditori del settore stanno dismettendo le aziende perché esausti.

Per questo la neonata associazione che rappresenta agricoltori e allevatori del territorio ha organizzato a Campobasso una grande manifestazione che, partendo da San Giovannello, ha raggiunto la sede del consiglio regionale dove è in corso il sit in dei manifestanti.

Cinquanta i trattori autorizzati dalla Prefettura per non paralizzare completamente la zona interessata dal corteo.

Gli agricoltori sono preoccupati anche per l’allargamento della perimetrazione del nascituro parco del Matese. Una tutela ulteriore di cinghiali e cervi porterà ad una esplosione demografica delle due specie tale da distruggere completamente l’agricoltura del territorio ricompreso nel parco.

