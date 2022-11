Campobasso, installate a Parco dei Pini le prime panchine “Non Ostili”

Le opere sono state realizzate con materiali di recupero dal Laboratorio Educativo “Bottega del Legno” dei Centri Socio Educativi Unificati (Cseu) “G. Palmieri e Peter Pan”. Il sindaco Gravina: “Un progetto che è parte integrante di una più ampia dimensione di inclusione sociale che la città sta coltivando con assiduità in ogni settore”

Nel ricco calendario di attività che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso ha previsto in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, ha trovato il giusto posto di rilievo anche l’installazione di due delle 10 panchine “Non Ostili”, realizzate con materiali di recupero, a cura del Laboratorio Educativo “Bottega del Legno” dei Centri Socio Educativi Unificati (CSEU) ‘G. Palmieri e Peter Pan’, nell’ambito di un progetto di amministrazione condivisa con il Comune di Campobasso.

Le panchine sono state installate presso l’area di sgambamento cani di Parco dei Pini. Presenti all’evento anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella.

Seguendo l’idea per cui il modo di comunicare è molto importante per avere delle buone relazioni, i CSEU hanno scelto di aderire al Manifesto della Comunicazione non Ostile dell’associazione Parole Ostili.

Ogni panchina realizzata avrà un riferimento artistico ad uno dei 10 principi del manifesto, nella speranza di promuovere uno stile di comunicazione sano ed, appunto, non ostile. Le panchine realizzate saranno installate, con cadenza mensile, in aree verdi della Città.

“Rendere visibile e al contempo utile all’intera comunità cittadina il lavoro e le idee dei ragazzi dei Centri Socio Educativi Unificati (CSEU) ‘G. Palmieri e Peter Pan’, – ha dichiarato il sindaco Gravina – è parte integrante di una più ampia dimensione di inclusione sociale che Campobasso sta coltivando con assiduità in ogni settore. Riuscire a stimolare la loro capacità di espressione progettando sempre nuovi percorsi di ampliamento delle competenze personali è ciò che i responsabili e gli operatori dei CSEU portano avanti quotidianamente, attraverso un impegno metodologico che non lascia nulla al caso. Infatti, anche in questo caso – ha sottolineato il sindaco – l’opportunità educativa è stata pensata come strettamente correlata all’enunciazione simbolica dei punti del Manifesto della Comunicazione non Ostile rendendo concreto quel prendersi cura del bene pubblico in prima persona, da protagonisti positivi e attivi, contribuendo all’arredo dei parchi urbani.”

Le panchine sono state realizzate Presso i CSEU G. Palmieri e Peter Pan dove sono attivi diversi laboratori occupazionali, tra cui quello di Bottega del Legno, dove gli utenti possono sperimentare le proprie abilità manuali e creative, particolarmente utili alle persone con disabilità in quanto contribuiscono al mantenimento ed alla acquisizione di abilità personali, favoriscono la collaborazione di gruppo, stimolano la capacità di espressione.Il materiale impiegato nel laboratorio di Bottega è principalmente il legno di recupero reperito attraverso una rete sociale.

“L’iniziativa del Laboratorio Educativo “Bottega del Legno” dei Centri Socio Educativi Unificati (CSEU) ‘G. Palmieri e Peter Pan’ – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – frutto di utilizzo di materiali di recupero, è perfettamente in linea con quanto promuoviamo da sempre come Amministrazione comunale, non solo in occasione della SERR, ovvero la propensione verso una cultura del riciclo, dei principi del riuso e di lotta allo spreco, tutto pensato per favorire corretti stili di vita e il rispetto dell’ambiente.”