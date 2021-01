Campobasso, inizia il tour de force: sabato anticipo col Giulianova, ufficiale il recupero di Albalonga il 27

Dopo rinvii in extremis e interruzioni reiterate, per il Campobasso inizia a prendere forma il calendario tra recuperi e giornate di campionato ordinarie. Come previsto, sarà tour de force a tutti gli effetti. Si inizia sabato 23 gennaio contro il Real Giulianova: la gara, originariamente prevista per il giorno successivo, è stata anticipata di 24 ore su richiesta dei rossoblù. Un fattore positivo che consentirà alla truppa di Cudini di preparare al meglio il primo dei tre recuperi previsti, ufficializzato dalla Lnd proprio oggi. Mercoledì 27 gennaio, infatti, si giocherà il match di Albalonga, che in precedenza aveva subito ben tre slittamenti. Contro i laziali – lanciatissimi in classifica e freschi di successo sul Notaresco – si consumeranno novanta minuti di smisurata importanza contro una delle possibili concorrenti.

Quattro giorni dopo, al netto di altri ‘imprevisti’, i Lupi saranno di scena a Porto S.Elpidio (31 gennaio), match questo da due stelle come coefficiente di difficoltà. Sarà la terza gara in otto giorni. Si andrà di corsa anche nella settimana successiva, che proporrà un turno infrasettimanale (casalingo con il Rieti, 3 febbraio), seguito dalla trasferta con un’altra laziale, il Fiuggi, programmata per il 7, sempre con inizio alle 14.30. Restano i due recuperi (ancora da programmare) con Recanatese e Tolentino, che verosimilmente andranno ad infittire il calendario nella seconda metà di febbraio.

Campobasso chiamato a fare sul serio con un tacito obbligo sullo sfondo: iniziare la serie di impegni ravvicinati con un successo sul Giulianova, la prima squadra a fare visita al ‘Romagnoli’ nel 2021. Sotto gli occhi dei nuovi soci americani – che hanno confermato la loro presenza allo stadio – serviranno concentrazione e soprattutto punti, fin qui mai venuti meno nelle (con)vincenti apparizioni casalinghe. L.L.