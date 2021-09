Campobasso incanta Daniele e Daniela e diventa protagonista di “DovealSud”

Non solo la stampa nazionale e internazionale. Il Molise sempre più al centro dell’attenzione anche da parte di blogger che raccontano le bellezze italiane. A fare un giro per Campobasso per raccontarne i monumenti storici, gli angoli più caratteristici e le leggende storiche che riguardano la città capoluogo del Molise sono stati Daniele e Daniela travel e food blogger, ideatori di DovealSud, pagina Facebook da 245mila follower che racconta appunto “dove andare al sud, cosa fare e come trovare nuovi luoghi interessanti. Passeggiate, viaggi e selfie”. Daniele e Daniela sono arrivati a Campobasso per registrare una bellissima passeggiata panoramica nei luoghi più importanti della città. Si tratta di una importante vetrina per il Molise che, questa volta, passa attraverso i social per avere ancora più cassa di risonanza.