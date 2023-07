Campobasso inaugura il primo Parco “Sport di Tutti” nel Molise

Un’iniziativa che promuove lo sport e i sani stili di vita per tutte le età

Campobasso si prepara a diventare il primo centro del Molise ad aderire al progetto nazionale “Sport di Tutti”, promosso da Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori. L’obiettivo di questa iniziativa è offrire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività sportiva gratuita, senza limiti di età, all’aperto e all’interno dei parchi cittadini.

L’attesa conferenza stampa di presentazione del progetto avrà luogo lunedì 10 luglio alle 10:30 nel suggestivo Parco “Manzoni”. Questa iniziativa, denominata “Urban Sport Activity e Weekend”, mira a coinvolgere la comunità campobassana attraverso la pratica sportiva in spazi verdi accessibili a tutti. Il parco, che sarà inaugurato venerdì 14 luglio alle ore 16:30, ospiterà una serie di attività sportive organizzate dalle associazioni sportive beneficiarie del progetto.

Le ASD/SSD selezionate, tra cui spiccano ASD Polisportiva Chaminade, Emmedue SSD, ASD Ferentinum Club e ASD Nakayama Fitness Club, garantiranno attività gratuite durante i fine settimana per diverse fasce di età e per tutti i cittadini interessati. Saranno organizzate giornate a tema, come “sport e sociale” o “sport e salute”, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività su importanti tematiche sociali, come il bullismo, il razzismo e la violenza sulle donne, oltre a promuovere stili di vita sani e corretti.

Il Parco “Manzoni” diventerà così una palestra a cielo aperto, offrendo un ambiente ideale per la pratica sportiva all’aria aperta. I beneficiari del progetto avranno la possibilità di partecipare a varie attività, come corsa, passeggiate, allenamenti funzionali, ginnastica dolce e molte altre ancora. L’obiettivo è creare un ambiente inclusivo in cui tutte le persone, indipendentemente dall’età o dalle capacità, possano godere dei benefici dello sport e dello stile di vita attivo.

L’inaugurazione del Parco “Manzoni” rappresenta un passo importante per Campobasso e per l’intera comunità molisana, poiché evidenzia l’attenzione verso la promozione della salute e del benessere attraverso l’attività fisica. Si tratta di un’iniziativa che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo loro uno spazio dedicato al movimento e al divertimento, ma anche alla condivisione e all’incontro tra le persone.

Con l’apertura di questo primo parco nel Molise, Campobasso si pone come esempio di buone pratiche nel campo della promozione dello sport e dei sani stili di vita. Si spera che altre città della regione possano seguirne l’esempio, rendendo lo sport e il benessere accessibili a tutti i cittadini, contribuendo così a una società più attiva, inclusiva e consapevole.