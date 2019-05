Campobasso in quiz, evento in piazza Pepe

Venerdì 24 maggio, dalle ore 17.00 alle 22.00, in Piazza Pepe si terrà Campobasso in quiz. L’evento, promosso dall’Associazione Centro Storico, dal portale turismoinmolise.com e da Chocolat di Andrea Santorelli consiste in un quiz a risposta multipla sulla città di Campobasso, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e le sue particolarità. Per partecipare sarà necessario registrarsi presso la postazione di piazza Pepe e portare con sé il proprio smartphone. Il costo di adesione è di solo 1euro. I primi tre classificati verranno premiati con manufatti di artigianato molisano offerti da Chocolat. La classifica finale verrà pubblicata sul portale turismoinmolise.com e sull’evento social – https://www.facebook.com/events/2389251391138592/.