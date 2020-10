Campobasso in onda su Rai1 con “Linea Verde Life”

“Linea Verde Life”, in onda oggi, sabato 24 ottobre su Rai1, è arrivata in Molise, “uno dei luoghi più spettacolari d’Italia e più sconosciuti”. Lo scrive il New York Times, che lo elenca tra i 50 posti da visitare nel mondo nel 2020. Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno fatto tappa a Campobasso per svelare realtà stupefacenti e segrete: Saepinum “la piccola Pompei”, una città romana tra le meglio conservate al mondo, ancora libera per i pascoli come nella transumanza, dove scavi molto particolari stanno svelando in ogni dettaglio vita, ambiente e alimentazione dell’epoca. E poi, tra le valli del fiume Biferno, si è navigato in canoa per scoprire un’economia rurale in lenta trasformazione, tra mulini ad acqua, archeologie industriali dismesse, pescatori, cacciatori di tartufi, alberghi diffusi. Intorno, pochi giovani temerari scelgono di cambiare vita con l’innovazione green, che qui permette di far conoscere prodotti finora chiusi in una realtà fuori dal tempo.