Campobasso, in mostra le opere dell’artista crimeana Irina Fedoriuk

Campobasso, in quest’ultimo periodo, sta vivendo una sorta di risveglio culturale, una piccola ma promettente primavera di eventi artistici. Tra questi si segnala la suggestiva mostra di Irina Fedoriuk, pittrice di origine Crimeana, nata a Sinferopoli. Le opere dell’artista risentono sicuramente sia della contingente situazione politico-militare, sia dell’ influenza che su Irina hanno avuto le tradizioni misteriose e mistiche della sua terra d’origine. I quadri in mostra trasudano purtroppo sofferenza e dolore, non si coglie in nessun volto il sia pur minimo soffio di serenità o di calma interiore, prevale la sofferenza o nella migliore delle ipotesi un inquietudine, sintomo di smarrimento di fronte ai mali che ci circondano.

Quadri come “Abisso”, “Dal Caos” o “Malinconia” ci trasmettono un’ansia che conferma lo stato d’animo dell’autrice, appesantito ed incupito dalla tragedia della guerra che si sta combattendo sulla sua terra e per la sua terra. Allo stesso tempo si rileva una grande capacità tecnica dell’artista Crimeana, che con il gioco di chiaro-scuri, con l’utilizzo di traboccanti capigliature e con l’alternarsi di ori e argenti avvinghia il visitatore in un abbraccio fatto di malinconici richiami ai fasti di un glorioso passato: quello bizantino, che rappresentò per quelle terre il punto di massimo splendore, funzionando da cerniera tra Oriente ed Occidente. La Fedoriuk con il suo tratto deciso recita perfettamente il ruolo di sentinella della tolleranza e di coscienza della diversità. Uscendo dalla mostra si avverte un arricchimento interiore che può solo migliorare i rapporti tra esseri umani, anche e soprattutto di civiltà tanto diverse. La pittrice indica la strada, sta a noi seguirla.

Maurizio Colitti