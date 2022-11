Campobasso in lutto, addio al noto commerciante Emilio Guarino

Stroncato da un malore all’età di 60 anni, era stato tra i fondatori di Forza Italia in Molise ed ex consigliere comunale a Campobasso

Lutto a Campobasso per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Emilio Guarino. L’uomo, 60 anni, titolare di una nota attività commerciale lungo corso Vittorio Emanuele II in città, fu tra i fondatori di Forza Italia in Molise. Guarino è stato trovato senza vita in casa probabilmente a causa di un malore improvviso.