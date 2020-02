“Campobasso in love 2020”, l’attrice Daniela Poggi accolta dal sindaco Gravina

Stasera alle 19 leggerà la storia di Fonzo e Delicata davanti alla torre Terzano

CAMPOBASSO. È arrivata in città la famosa attrice Daniela Poggi che leggerà alle 19 di questa sera, venerdì 14 febbraio, la storia di Delicata e Fonzo alla torre Terzano nell’ambito della manifestazione “Campobasso in love 2020”. La testimonial d’eccezione è stata ricevuta a Palazzo San Giorgio dal sindaco, Roberto Gravina, e dai rappresentati dell’amministrazione insieme con i vertici delle due associazioni organizzatrici per un saluto istituzionale.

Prima della lettura della storia dei due amanti, a preparare l’atmosfera ci sarà un intenso spettacolo con performance aeree, in cui l’anima di Delicata si leverà dalla torre. Gli organizzatori dell’evento puntano a promuovere “Campobasso in love 2020” anche fuori dai confini regionali. È per questo che è stato avviato l’iter del gemellaggio con Verona: Fonzo e Delicata come Romeo e Giulietta, nelle due città dell’amore.

Durante la serata sarà annunciata la coppia vincitrice del selfie contest ‘Fonzo e Delicata…Passione a Campobasso’, che mette in palio un servizio fotografico esclusivo in abiti rinascimentali e un pacchetto benessere e Spa Luxury. Attesa anche per la premiazione di ‘Vetrine in love’ il concorso destinato ai commercianti di Campobasso che hanno accolto l’invito ad allestire le loro vetrine ispirandosi ai temi dell’amore.