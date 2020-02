Campobasso in love 2020, Fonzo e Delicata rivivono nella voce di Daniela Poggi

La popolare attrice sarà la testimonial della manifestazione davanti alla torre Terzano

CAMPOBASSO. Per “Campobasso in love 2020”, Daniela Poggi sarà nel capoluogo per far rivivere, nel giorno di San Valentino, l’affascinante e tragica storia d’amore di Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra. La celebre attrice, straordinaria testimonial della manifestazione, sarà la protagonista di un suggestivo reading, alle ore 19, davanti alla Torre Terzano, il luogo dove la giovane crociata si narra fu imprigionata e morì, colpevole soltanto di amare il trinitario Fonzo. Era il 12 marzo del 1587.

Quello in programma questa sera è il momento più atteso di tutta la manifestazione, promossa e sostenuta dal Comune di Campobasso e organizzata da Confommercio Molise e dall’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche molisane.

Una quarta edizione ricca di novità. A partire dalla scelta del super ospite, Daniela Poggi appunto, che arriverà a Campobasso e sarà ricevuta a Palazzo San Giorgio, dal sindaco Roberto Gravina e dai vertici delle due associazioni organizzatrici, per un saluto istituzionale.

Poi appuntamento nel cuore del centro storico per tutti gli eventi. Per gli innamorati il momento più atteso è quello del Flash mob, con le coppie che si scambieranno un bacio lungo un minuto, sotto una pioggia di coriandoli colorati, con l’accompagnamento di una colonna musicale eseguita dal vivo.

A preparare l’atmosfera ci sarà un intenso spettacolo con performance aeree, in cui l’anima di Delicata si leverà dalla torre. Un momento romantico e suggestivo, che anticiperà il reading affidato a Daniela Poggi. La madrina con cui gli organizzatori dell’evento puntano a promuovere ‘Campobasso in love 2020’ anche fuori dai confini regionali. E’ per questo che è stato avviato l’iter del gemellaggio con Verona: Fonzo e Delicata come Romeo e Giulietta, nelle due città dell’amore.

Durante la serata sarà annunciata la coppia vincitrice del selfie contest ‘Fonzo e Delicata…Passione a Campobasso’, che mette in palio un servizio fotografico esclusivo in abiti rinascimentali e un pacchetto benessere e SPA Luxury. Attesa anche per la premiazione di ‘Vetrine in love’ il concorso destinato ai commercianti di Campobasso che hanno accolto l’invito ad allestire le loro vetrine ispirandosi ai temi dell’amore.

Ma ‘Campobasso in love 2020’ non finisce oggi. Dal 17 febbraio al 31 marzo ci sarà “Food & Drink – un brindisi all’amore” e “A gift for love” la possibilità di acquistare a prezzi scontati prodotti di qualsiasi categoria merceologica inerente l’amore, la casa, la persona, nei negozi aderenti all’iniziativa grazie ai coupon distribuiti gratuitamente durante il flash mob.

E nel week-end, 15 e 16 febbraio prossimi, è previsto “A Campobasso e nel Molise con amore”. Tutti coloro che saranno a Campobasso in Love avranno la possibilità di prenotare un romantico giro turistico in città o in Molise, completo di pasti e di pernottamenti in suggestive strutture turistiche