“Campobasso in Love 2020”, Daniela Poggi: «Tutti insieme per Delicata e Fonzo»

Pubblicato il programma completo della manifestazione: la popolare attrice leggerà dalla torre Terzano la storia dei due amanti

CAMPOBASSO. Il momento più atteso di Campobasso in Love 2020 è senz’altro il Flash mob “Il bacio con Fonzo e Delicata” di domani, venerdì 14 febbraio, alle 19 davanti alla Torre Terzano, nel cuore del centro storico. Per quell’occasione, la lettura della storia di Fonzo e Delicata sarà affidato alla suggestiva voce di Daniela Poggi, testimonial di Campobasso in Love 2020, che in un videomessaggio ha manifestato il suo entusiasmo nel partecipare alla manifestazione. Una presenza straordinaria, voluta dagli organizzatori per far varcare a “Campobasso in Love” i confini della città e del Molise.