Campobasso in gioco, giochi da tavolo e giochi di ruolo

Gli Argonauti tornano a Piazzetta Palombo: la nascita e rinascita delle passioni, “L’Avventura Esiste!”

Il gioco è parte stessa dell’essere umano, fin dal principio della sua esistenza. Il filosofo Svizzero Carl Gustav Jung nel 1912 teorizzò un concetto divenuto cardine nella psicologia moderna ossia quello del “Puer aeternus”, rimodellato poi nel “Bambino interiore”, un concetto che fondamentalmente si basa su due assunti primari: nascita e rinascita.

Lo scopo dell’Associazione ludico-culturale Gli Argonauti è sostanzialmente simile: quello di far nascere (o rinascere) delle passioni nelle persone che avranno modo di entrare in contatto con essa.

Passioni a tratti ignote, o forse soltanto sopite, il tutto concepito per uno scopo totalmente ludico, volto alla gioia e al divertimento. Non c’è dunque occasione migliore per farlo che nelle due intere giornate previste per il 9 e 10 settembre a Piazzetta Palombo, suggestivo scorcio della Campobasso che fu e che vorrà essere, dalle ore 16:00 alle 23:00.

Due giornate in cui l’avventura, la fantasia, l’inventiva, l’acume e l’intuizione faranno da padrone nelle più disparate proposte dei giovani ragazzi organizzatori: dai classici giochi di ruolo, su cui troneggia il ben noto (da film, libri e serie TV di successo) Dungeons and Dragons, passando per giochi di carte quali i popolarissimi Yu-Gi-Oh e Magic: The Gathering, dal modellismo misto all’azione di Warhammer fino ai vari giochi da tavolo a disposizione dei fruitori.

Due giornate all’insegna del più totale relax, con l’unico, nobile scopo di giocare, divertirsi e fare nuove conoscenze, condividendo hobby e passioni con le varie persone presenti, dimenticando per una volta le frenetiche ansie della vita quotidiana.

L’evento è totalmente gratuito, con l’unica accortezza richiesta ai graditissimi ospiti di una prenotazione, per le sessioni di gioco di ruolo, tramite i social de Gli Argonauti. D’altronde come diceva lo scrittore americano, recentemente scomparso, Cormac McCarthy: “Gli uomini sono nati per giocare. Nient’altro. Tutti i bambini sanno che il gioco è più nobile del lavoro”.