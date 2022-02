E’ stata rinviata al 6 marzo prossimo una delle manifestazioni fieristiche più importanti della regione. Campobasso in Fiera non molla e rinnova il suo appuntamento, ma a causa delle avverse condizioni meteo previste per domenica 27 febbraio la Confesercenti ha deciso di rinviare a domenica 6 marzo la corsa all’affare che è sempre garantito. Campobasso in Fiera si terrà sempre presso il nuovo parcheggio dello Stadio Selvapiana.