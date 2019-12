Campobasso in Fiera, la risposta molisana al Black Friday (foto e video)

La delocalizzazione in zona ex Romagnoli si dimostra gradita alle migliaia di clienti. Partita la corsa all’affare

Altro che “Black Friday”! A Campobasso la corsa agli affari ha i colori e i sapori delle mitiche bancarelle ordinatamente allineate in pieno centro nell’area del Vecchio Romagnoli dove si sta svolgendo in queste ore (1 dicembre) Campobasso in Fiera, l’evento che porta in città migliaia di potenziali acquirenti provenienti dai paesi vicini, ma anche dalle regioni che confinano col Molise.



L’Amministrazione comunale e l’assessorato alle attività produttive, in accordo con la Confesercenti, hanno infatti deciso che la fiera-mercato “Campobasso in fiera” si svolga ogni ultima domenica del mese nel capoluogo di regione, una nuova sistemazione logistica in città. (Domenica scorsa per questioni di maltempo si è deciso di farla slittare ad oggi 1 dicembre ndr.)



La volontà di riportare al centro la manifestazione fieristica che mensilmente si ripete a Campobasso, nasce dall’intenzione dell’Amministrazione di ridare slancio in modo continuativo al commercio cittadino, anche attraverso appuntamenti ad ampio respiro come si è dimostrato essere, in questi anni, quello della fiera.

Mentre le multinazionali della grande distribuzione si rincorrono a suon di sconti secondo la moda anglosassone del Venerdì Nero (black friday) Campobasso in Fiera risponde con i tantissimi consensi che riceve dai suoi affezionati clienti che, fra abiti, giocattoli e, perché no, prelibatezze culinarie anche da street food, oggi possono approfittare di una domenica climaticamente perfetta.



La convenienza, la qualità della merce posta in vendita e i supersconti sono l’arma vincente di questo mercato cittadino che tutti amano proprio per il suo target. L’occasione per scegliere regali di Natale, ma anche per incontrare consocenti e non e scambiare quattro chiacchiere in totale spensieratezza. Anche questo è Campobasso in Fiera!