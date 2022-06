Campobasso in festa per la seconda serata del Corpus Domini

Centinaia di persone hanno preso d’assalto il centro città anche per questa seconda serata di festa del Corpus Domini. Pienone alle “bancarelle”, al Luna park di via IV novembre e tanti curiosi anche al concerto gratuito dell’Orchestraccia in piazza della Vittoria. Per fortuna il meteo non ha rovinato questa seconda giornata, dopo la pioggia della mattinata, e tutte le manifestazioni si sono svolte regolarmente.

Tanti gli eventi che si sono tenuti nella giornata odierna e che proseguiranno anche la prossima settimana. Il culmine ci sarà domani sera, sabato 18, con il concerto di Mario Biondi e domenica sera con l’attesa esibizione dei Litfiba.