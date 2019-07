Campobasso in festa per il raduno delle 500. Gazzillo: «Evento straordinario, orgogliosi di quanto fatto»

REDAZIONE

Una due giorni all’insegna della mitica Fiat 500. Un raduno che ha visto la presenza in Molise di 163 vetture della casa italiana provenienti da diverse regioni italiane, protagoniste sul territorio molisano. Sabato la visita a Pietracupa, domenica dopo aver colorato Campobasso la carovana si è spostata verso Oratino per una visita guidata prima di fare ritorno all’Hotel Palma, sede logistica del raduno. Un raduno, quello organizzato dal Club 500 Campobasso del presidente Bruno Gazzillo, che ha fatto registrare un boom di adesioni con equipaggi provenienti da L’Aquila, Nocciano, Pietrameana, Nocciano, Cepagatti, Vico Equense, Pescara, Positano, Ercolano, Brindisi, solo per citare alcune città e rendere l’idea della qualità del raduno. Soddisfatto, al termine della due giorni il presidente del Club 500 Campobasso, Bruno Gazzillo.“Siamo molto soddisfatti di come è andata – spiega – i partecipanti provenienti da un po’ tutte le regioni del centro-sud Italia, sono rimasti positivamente colpiti dal nostro territorio e delle nostre bellezze. E questa per noi è sicuramente la cosa importante. Siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni perché il ristorante che abbiamo scelto, l’Hotel Palma, comunque molto ampio, non aveva più posti. Questo dato ci inorgoglisce e ci riempie di gioia perché vuol dire che il nostro lavoro e la nostra passione sono state apprezzate un po’ in tutta Italia”. Un successo frutto anche della sinergia che si è creata con le istituzioni. “Assolutamente – prosegue Gazzillo – ringrazio la Regione che ha patrocinato l’evento così come ringrazio il Comune di Campobasso, Aci Sport e il Coni che ci sono sempre molto vicini. Devo dire grazie a tutte le istituzioni che con il loro sostegno hanno reso questo raduno sicuramente più importante”. Numeri in crescita per un evento che è destinato a lasciare il segno ancora per tanto tempo. “Lo scorso anno eravamo 142 macchine – prosegue il numero uno del club 500 – quest’anno abbiamo raggiunto quota 163. E’ stato un vero e proprio exploit che ha reso il weekend davvero eccellente. Un ringraziamento voglio farlo al gruppo motociclistico Iamm Bell che con il lavoro di staffetta svolto dai suoi uomini ha mantenuto l’ordine e compattato sempre il gruppo”. Il Club 500 di Campobasso è una realtà ormai consolidata non solo in ambito regionale ma anche nazionale. “Andiamo anche fuori con le nostre 500 – interviene ancora Gazzillo – siamo stati a Positano, adesso andremo a fare un raduno a San Marino dove ci saranno 600 o 700 vetture della casa italiana. E’ una passione che abbiamo dentro e quando andiamo fuori abbiamo ben visibile sui nostri parabrezza la scritta Club 500 Campobasso. La nostra città e la nostra regione le portiamo sempre nel cuore.