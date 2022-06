Campobasso in festa, è il giorno dei Misteri

Dopo un’assenza durata due anni oggi torna la sfilata degli Ingegni del Di Zinno. La città si riappropria delle tradizioni e mette in mostra il suo tesoro

Il Corpus Domini della liberazione. Potremmo definirlo così. Dopo due anni di assenza, di privazioni, di sacrifici e rinunce oggi Campobasso è tornata ad abbracciare il suo tesoro, i suoi gioielli più preziosi. I Misteri.

Il momento sicuramente più importante delle festività del Corpus Domini 2022, così come di ogni edizione, quello della domenica mattina quando i tredici quadri viventi lasciano il Museo di via Trento per dare bella mostra lungo le strade del capoluogo.

Un’emozione unica, ancor più evidente oggi domenica 19 giugno 2022, densa di significato in primis per la macchina organizzativa che lavora a questo appuntamento, in secondo luogo (ma non per importanza) per una città intera, che nella sfilata degli Ingegni vive il suo momento di gloria, quello che riesce a tirarla fuori dall’anonimato e la fa brillare oltre confine.

Una giornata iniziata al Museo dei Misteri, mai come quest’anno in fermento per un ritorno in grande stile. Tra vecchie glorie, insostituibili e new entry il rito della vestizione ha sempre il suo fascino, coinvolgente ed emozionante per i tanti ragazzini protagonisti dei ‘carri’ e per le famiglie, orgogliose dei loro piccoli, per una mattina protagonisti indiscussi della festa.

Dopo la preparazione in via Trento, i tredici Ingegni lasciano via Trento per conquistare la folla che li aspetta in ogni angolo di Campobasso, che per la domenica di Corpus Domini cambia decisamente volto. Vestendosi a festa.

IN ALTO IL VIDEO DELLA VESTIZIONE