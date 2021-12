Campobasso in difficoltà e allergico agli scontri diretti. I tifosi chiedono rinforzi dal mercato

Vibo Valentia ha lasciato il segno e non vi erano dubbi. La sconfitta di ieri pomeriggio ha segnato un primo dato incontrovertibile: il Campobasso raccoglie pochissimo negli scontri diretti, fin qui senza vittorie. In trasferta, in particolar modo, è uscito sconfitto nelle ultime tre uscite se – alla spedizione in terra calabrese – si aggiungono le poco brillanti prove di Messina e Latina. In casa, poi, non si brilla: una vittoria in otto gare totali. Segnali di crisi irreversibile? Non proprio. Campanello d’allarme di cui tener conto? Sì. Il girone C della Serie C, dopo una prima fase di assestamento, sta facendo vedere i valori complessivi di squadre venute fuori alla distanza, come logica imponeva. Al Lupo – che forse ha raccolto meno di quanto prodotto soprattutto nelle prime dieci giornate – è rimasto il famoso colpo in canna: non è mai riuscito a staccarsi dalla zona pericolo nonostante le occasioni mal sfruttate. Si pensi ai match con il Picerno, al Catania, all’Andria o allo stesso Taranto, in apertura di torneo. Punti che pesano.

La consueta divisione del tifo. All’indomani del ko con la Vibonese, aumenta l’esercito degli scettici sulle possibilità di salvezza dei rossoblù. “Così non va”, ripetono, invocando interventi dal mercato (non prima di gennaio) che possano dare concretezza ed esperienza ad una squadra che, per la prima volta, si ritrova a gestire la pressione di risultati a tutti i costi per dare sostanza alla classifica. Più benevole le critiche della fetta ottimista, che predica calma. “Alla fine ci salveremo e non è tutto da buttare”, il diktat per tenere a bada gli umori. La società – dal canto suo – è stata chiara: interventi sul mercato sì, purchè sostenibili e coerenti con il progetto. Prima della finestra di rafforzamento, c’è però da pensare alle gare, toste, che separano il ferito Campobasso dal mese di gennaio. A Selva piana arriveranno Catanzaro e Avellino, due big, intervallate dall’ennesimo scontro diretto esterno di Potenza. Roba che scotta, se non altro per una classifica da sistemare quanto prima. le.lo.

Rossetti il più votato. I lettori del Quotidiano del Molise Online hanno scelto Mattia Rossetti come miglior giocatore del Lupo nella brutta trasferta di Vibo Valentia con il 49% dei voti. Sue le conclusioni e le iniziative più interessanti, in particolar modo nella ripresa. Premiata anche la generosità di Liguori, secondo con il 27% delle preferenze.