Campobasso, in corso lavori per la manutenzione di strade e marciapiedi in città

La manutenzione straordinaria del terrazzo in Largo Crapsi partirà ad agosto

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, ha fatto il punto su una serie di interventi realizzati dall’Amministrazione comunale per la manutenzione di strade e marciapiedi in città proprio nelle ultime settimane, come anche su quelli che sono in via di prossima alla realizzazione.

“Intanto, ha detto Amorosa – è bene ribadire come la manutenzione straordinaria del terrazzo in Largo Crapsi sia già stata prevista e l’appalto, già programmato, prenderà il via nel prossimo mese di agosto, con i lavori per la demolizione e ricostruzione sia dell’impermeabilizzazione che della pavimentazione che sarà in gres porcellanato.

Sono comunque in corso, inoltre, lavori per la manutenzione di strade cittadine e marciapiedi ed altre opere ad essi connessi in diverse zone della città. Infatti, – ha sottolineato Amorosa – sono stati già stati completati i lavori dei marciapiedi di via Depretis, mentre sono in corso d’opera quelli finalizzati alla sistemazione di via Scardocchia. Seguiranno poi quelli di Via S. Antonio dei Lazzari, mediante demolizione della pavimentazione esistente e rifacimento della stessa con stesura di conglomerato bituminoso a caldo. È prevista anche la demolizione e ricostruzione della pavimentazione del marciapiede di via P. di Piemonte, da realizzare con betonella.

Nella manutenzione delle strade sono in corso i lavori, e a breve sarà sistemata, la rotatoria campo CONI – Selvapiana, con la fresatura in conglomerato bituminoso esistente e stesura del nuovo tappetino nei tratti stradali a monte e a valle della rotatoria stessa. Seguiranno, poi, i lavori sulla strada c.da Santa Lucia e Coste di Oratino, con rifacimento dello strato di usura in conglomerato bituminoso nei tratti maggiormente ammalorati, apertura fosso di scolo e pulizia delle cunette esistenti.

A breve saranno affidati e inizieranno, nel mese di agosto, i lavori della pavimentazione di un tratto del marciapiede di Via Roma (di fronte il palazzo della Provincia) e un tratto del marciapiede di Via Garibaldi (a partire da P.zzale Palatucci), pavimentati rispettivamente in pietra tipo gaja crey e in betonella.

Una precisazione l’assessore Amorosa l’ha dedicata poi ai lavori di rifacimento su Corso Bucci.

“La maggiore responsabilità di quanto accaduto in relazione ai ritardi che ci sono stati per ultimare i lavori di Corso Bucci, va addebitata all’impresa appaltatrice che non ha usato la dovuta accortezza per l’approvvigionamento tempestivo dei materiali da impiegare. A Corso Bucci, oltre alla realizzazione del marciapiede, è stato necessario intervenire anche per l’integrazione di altri lavori per la predisposizione dell’impianto dell’illuminazione pubblica.”