Campobasso, in attesa del Tar spunta una cordata guidata dall’ex bomber Beppe Signori

In caso di rigetto del ricorso, si ripartirebbe dall’Eccellenza: Pino Di Meo in panchina e De Filippis direttore sportivo

L’ennesima vigilia di questa estate dei ricorsi per il Campobasso, sulla cui istanza contro il diniego (da parte della Figc) per l’ammissione in serie D in sovrannumero si pronuncerà domani, mercoledì 7 settembre, il Tar del Lazio, porta in dote una possibile cordata di imprenditori.

A capo di questa ci sarebbe l’ex bomber di Foggia e Lazio e vice campione del mondo ad Usa ’94 con la Nazionale, Beppe Signori, che sarebbe disposta ad acquistare il Campobasso se il Tar dovesse rigettare l’istanza e, quindi, ripartire dal campionato di Eccellenza. In panchina siederebbe Pino Di Meo, e dietro la scrivania ci sarebbe il d.s. De Filippis. Tutto però dipenderà da come si pronunceranno i giudici amministrativi nelle prossime ore.