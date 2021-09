Campobasso, impegno difficile sul campo della Juve Stabia. Tre delle prossime cinque gare del Lupo in diretta su Sky Sport

Infranto il tabù della prima vittoria, per il Campobasso l’obiettivo primario è quello di continuare il proprio cammino fatto di identità e, possibilmente, risultati. Difficile, sulla carta, la seconda trasferta consecutiva in programma domani (calcio d’inizio alle 17,30) sul campo della Juve Stabia allenata da Walter Novellino. Le ‘Vespe’ possono contare su un organico di tutto rispetto, arricchito dall’arrivo di Felice Evacuo, bomber indiscusso della categoria e reduce da diverse esperienze tra A e B. Parimenti, nel carnet dei campani si annovera un quinto posto conquistato lo scorso anno, con conseguente accesso ai playoff promozione.

Una gara difficile per i ragazzi di Cudini, che proveranno tuttavia a non snaturarsi, forti di un avvio di campionato che ha sin qui ribadito i concetti di gioco dello scorso anno, fatto di aggressività, palleggio e una buona dose di coraggio, indispensabile per fronteggiare il salto di categoria. Difficilmente si vedranno stravolgimenti rispetto all’undici che ha regolato il Monterosi domenica scorsa: gli unici indisponibili sono Fabriani (squalificato) e Parigi, fermo ai box per infortunio. Sembrerebbe recuperato, almeno per la panchina, Vitali. Davanti, spazio a Rossetti, reduce da una doppietta d’autore a Viterbo.

Vetrina Sky Sport per il Lupo. Sky ha comunicato nella giornata di ieri le gare che saranno trasmesse in diretta dalla 4^ all’8^ giornata di campionato. Il Campobasso figura in ben tre appuntamenti. Oltre al match di domani sul campo della Juve Stabia (diretta estesa come di consueto anche agli abbonati digitale terrestre), saranno trasmesse anche le due successive trasferte di Palermo e Monopoli (29 settembre e 10 ottobre). Una vetrina ulteriore per la formazione rossoblù, che aveva fatto il suo esordio sulla piattaforma satellitare in occasione del match con il Taranto. le.lo.