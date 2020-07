Campobasso, il tweet che fa sognare i tifosi: «5 anni e riscriviamo la geografia della serie A»

In un simpatico siparietto su Twitter con il giornalista Rai Marco Mazzocchi la società del Campobasso calcio è uscita allo scoperto con un “cinguettio” che fa sognare i tifosi. Marzocchi, parlando delle recenti promozioni in A di Benevento e Crotone ha anche citato le regioni che da tempo non presentano una squadra nella massima serie nazionale e quelle che la serie A non l’hanno mai disputata. La risposta della società rossoblù non si è fatta attendere: «Massimo cinque anni e riscriviamo la geografia della serie A mettendo una bandierina sul Molise».

E i tifosi, in attesa di buone nuove su un eventuale ripescaggio il Serie C, già sognano.