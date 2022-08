«Campobasso, il taglio dei pini secolari e lo stato di abbandono in cui versa la collina Monforte», la lettera

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

«Gentile Redazione,

ho letto con molta attenzione quanto scritto nell’articolo del 16 ago 2022 con il contributo dall’Architetto Flavio Brunetti, e non posso essere che d’accordo, anzi di più. Ma vorrei aggiungere che l’Assessore Simone Cretella, paladino del verde pubblico come giustamente indicato nel predetto articolo ed al momento disperso forse nel sottobosco della Collina Monforte, dovrebbe farsi una passeggiata salutare e rigorosamente “A PIEDI” percorrendo la strada che porta al Castello Monforte unitamente al Sindaco, per vedere lo stato di abbandono in cui versa tutta la collina. Dico questo perché anziché dare il permesso per il taglio dei pini secolari di Via Garibaldi dovrebbe dare il permesso per il taglio del sottobosco cresciuto a dismisura sulla predetta collina che è diventato un potenziale pericolo di incendio per i residenti, sia per le alte temperature e sia per “l’involontario” gesto di qualche fumatore nel gettare il mozzicone della sigaretta ancora accesa, nonché ricettacolo di animali indesiderati. Ovviamente mi rivolgo ai due amministratori perché l’Assessore è responsabile del verde pubblico, ecc., ecc. ed il Sindaco detiene la delega per la Protezione Civile. Fiducioso che la Redazione pubblichi quanto scritto che è sotto gli occhi di tutti i cittadini e dei turisti, tranne che dei diretti interessati, e che la problematica non resti nel vuoto.»

Lucio Baccigalupi