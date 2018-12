Campobasso, il sindaco Battista ha azzerato la Giunta comunale

Il sindaco Antonio Battista oggi, 29 dicembre 2018, ha azzerato la giunta al fine di effettuare una puntuale ricognizione all’interno della squadra di governo per fare il punto sugli obiettivi che l’esecutivo si è posto di raggiungere in previsione della scadenza del mandato elettorale. Intanto questo pomeriggio alle 15,30 conferenza stampa del primo cittadino per spiegare le ragioni dell’azzeramento.