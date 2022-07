Campobasso, il “salto triplo” del consigliere Venditti: dal M5S a Forza Italia e ora a “Noi di Centro”

L’ex esponente di maggioranza aveva aderito al gruppo azzurro nel dicembre 2021. Nelle scorse ore l’approdo al partito di Mastella accolto dal segretario regionale, Amoroso, con un occhio allo sviluppo turistico: “Uomo d’azienda e profondo conoscitore del territorio“

Forza Italia, dopo le fibrillazioni dovute alle recenti nomine all’interno del partito da parte della coordinatrice regionale, Annaelsa Tartaglione, perde un pezzo e, peraltro, di adesione piuttosto fresca. Si tratta di Antonio Venditti, consigliere comunale di Campobasso in quota M5S (secondo dei non eletti subentrato al dimissionario Antonio Musto per la rinuncia di Giuseppe Frate, primo dei non eletti, ndr) e poi passato, nel dicembre 2021, al gruppo di Forza Italia guidato da Domenico Esposito. Nelle scorse, ore, però è arrivato un altro cambio di casacca con l’adesione dello stesso Venditti a “Noi di Centro”, il partito di Clemente Mastella.

Soddisfatto, naturalmente, il segretario regionale, Alessandro Amoroso. “L’adesione ultima a Noi di Centro di Antonio Venditti come uomo d’azienda e profondo conoscitore del territorio, attualmente consigliere comunale a Campobasso, è fondamentale per sviluppare questa visione politica territoriale di impronta aziendalistica nel Molise. Attraverso l’analisi approfondita del potenziale delle risorse “turistiche” del Molise – ha sottolineato Amoroso – e ampia osservazione dei modelli di maggior successo di turismo integrato, quale Savoie Mont Blanc e Dolomiti Super ski, abbiamo individuato il ‘core business’ nell’Outdoor Sport Molise che con circa 4500 km già mappati di sentieri, tratturi, strade sterrate, interpoderali ed altri tracciati, potrà ambire a diventare la rete di percorsi Outdoor sport più estesa di Europa.

Una rete di percorsi “che toccherà ogni angolo della Regione e che coinvolgerà un Centro Strategico Operativo e tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili del territorio. Essi saranno organizzati in 11 microaree, ciascuna delle quali oltre ad occuparsi della rete dovrà redigere un piano marketing annuale definendo un calendario di eventi durante tutto l’anno. Naturalmente tutte le feste, le sagre esistenti saranno arricchite con le attività Outdoor e questi 11 calendari consentiranno – ha concluso il segretario regionale di “Noi di Centro” di definire pacchetti predefiniti stanziali ed itineranti, e soprattutto un ricchissimo piano promozionale sia per i turisti e sia per i residenti in regione al fine di accrescere significativamente la cultura turistica attraverso uno strumento ludico quale lo sport all’aria aperta”.