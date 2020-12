Campobasso, il nuovo socio Matt Rizzetta ai tifosi: “Qui per un grande progetto, ma niente proclami”

“Mi sento a casa, Campobasso e il Molise rappresentano un biglietto da visita importante per la nostra scelta. Qui c’è tutto per fare grandi cose e dare alla piazza una grande crescita globale”. Si presenta così ai tifosi Matt Rizzetta, nuovo socio americano che rileverà alcune quote societarie (si parla di un progressivo raggiungimento del 30%) e pronto a catapultarsi nella realtà rossoblù, affamata di calcio e di risultati nei campionati che contano. Tanti i temi toccati nel corso della prima conferenza stampa in via telematica, ma spazio subito al cuore e alle ragioni di un ingresso ambizioso.

“Mi sono reso subito conto della bravura del presidente Mario Gesuè – ha esordito – poichè nella trattativa la prima cosa che devi valutare è l’interlocutore. Mario ha una grande visione, una disciplina lodevole necessaria per gestire una società. E poi c’è la squadra che non ha perso per tantissimi mesi, guidata da un ottimo allenatore e ottimi dirigenti. Non è una squadra buona ma spettacolare. Poi c’è un motivo di potenzialità e di cuore: la grande voglia della piazza,vedendo il Campobasso non solo come una squadra calcistica ma come una piattaforma pronta per una grandissima crescita a livello globale. In regione abbiamo tutto, il Molise ha tutto per emergere”.

Un lavoro capillare, fatto anche di valorizzazione del brand in America, accompagnato dai risultati sportivi che possono fare da traino ad uno sviluppo del Campobasso nel suo insieme. Un progetto ambizioso che ha già stuzzicato i sogni dei tifosi, ma il nuovo socio preferisce evitare voli pindarici: niente proclami e la ferma convinzione di dover costruire il successo mattone dopo mattone. “Il nostro è un progetto importante – spiega Rizzetta – però non mi piace lanciare frasi ad effetto, sono un uomo pragmatico che cerca di costruire qualcosa nel tempo e con la dovuta attenzione. Stiamo già lavorando su cose importanti, guardando al merchandising e ad una piattaforma per trasmettere le partite in America. Espandere il brand e aumentarne il valore: siamo attenti su più fronti”.

Gli fa eco il presidente Mario Gesuè, che ribadisce gli obiettivi con uno sguardo al campo e alle partite di un dicembre competitivo come coefficiente di difficoltà. Dal Notaresco in poi (il 13 dicembre) arriveranno match sulla carta impegnativi. “Siamo pronti a giocare, abbiamo costruito una storia in queste 24 partite e dobbiamo continuare. Conosciamo tutti l’obiettivo, il campionato non si decide domenica prossima ma è un match che affronteremo con grande maturità. Matt arriva con grande entusiasmo, speriamo che questa spinta possa tramutarsi in risultati prestigiosi sul campo. Sviluppo del brand e risultati sportivi: con questi due elementi che lavorano di pari passo, vogliamo fare delle ottime cose per Campobasso e per i nostri tifosi”. L.L.