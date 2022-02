Campobasso, il degrado e l’abbandono del Parco della Memoria in via XXIV maggio

La segnalazione di una nostra lettrice che ha documentato l’incuria in cui versa l’area verde che dovrebbe essere un luogo di svago in sicurezza per bambini e famiglie

Un parco è – o dovrebbe essere – un motivo di vanto e di orgoglio per una città. Invece a Campobasso, in via XXIV maggio, come ci è stato segnalato da una nostra lettrice con tanto di documentazione fotografica che immortala lo stato di incuria e di abbandono del Parco della Memoria, non può essere così. Un’area verde che, per definizione, dovrebbe essere destinata ai bambini e alle famiglie, è invasa da carte, vetri, erba non tagliata e giochi rotti che non permettono loro di fruire di questo luogo di svago in sicurezza.

“Esprimo delusione e dispiacere – le parole della cittadina residente – nel vedere il degrado e l’abbandono di un punto di incontro per i bambini. Tutto questo è disarmante. Vi allego le foto sperando che questo parco ritorni a vivere”. Non resta, dunque, che confidare nella sensibilità di chi è deputato alla gestione di quest’area affinché la renda sicura e fruibile come la collettività merita.