Campobasso, il cuore non basta. Catanzaro corsaro (2-1) nonostante una ripresa generosa (VOTA IL SONDAGGIO)

Un secondo tempo tutto all’attacco non basta al Campobasso per riprendere il Catanzaro, avanti di due gol nella prima frazione. La sconfitta gela eccessivamente il Lupo, apparso pimpante sul piano fisico e della tenacia, ma troppo poco incisivo rispetto ad un avversario sornione, di categoria. Il gol di Emmausso – a cinque minuti dal termine – non cambia la storia di un match che sancisce la crisi di risultati e la conseguente posizione da playout. Una sola vittoria nelle ultime otto, un solo successo in nove gare interne. A Potenza, tra otto giorni, ci si giocherà molto.

Un modulo inedito per il Lupo. Qualche assenza di troppo e la necessità di invertire la rotta, spingono Cudini a ridisegnare il Campobasso con un 3-5-2, che vede il rientro in difesa di Menna al fianco di Magri e dell’arretrato Bontà. A sinistra si rivede Pace nella batteria a cinque, completata da Tenkorang, Candellori, Persia e Fabriani; in attacco coppia Vitali-Rossetti. Il Catanzaro di Vivarini risponde a specchio: fari puntati su Vazquez, Cianci e Bombagi.

Un buon avvio spezzato…dagli episodi. Partenza incoraggiante per il Campobasso, che ci mette ampiezza e buona volontà riuscendo a comandare le operazioni con continuità. Le occasioni non tardano ad arrivare. All’8′ azione avvolgente raccolta da Pace, il cui cross trova la zuccata di Rossetti a centro area: la palla lambisce il palo a portiere battuto. Replica all’undicesimo: è di pregevole fattura il taglio di Persia per l’inserimento di Fabriani che trova i tempi ma non la potenza nella conclusione di testa parata da Branduani. Il Catanzaro si affaccia raramente nella metà campo avversaria, riuscendo tuttavia a colpire sul primo vero affondo: trentaduesimo minuto tutto di transizione in velocità per la folata di Vandeputte sulla sinistra, il cross radente nel cuore dell’area trova l’accorrente Bombagi che di piattone fa 1-0 di giustezza. Doccia fredda alla quale il Lupo prova ad opporsi al 42′, quando c’è da fare i conti con la sfortuna: Pace, da sinistra, pennella ancora per Rossetti, che di testa centra il palo dopo la provvidenziale deviazione di Branduani. Sfortunato in avanti, fragili dietro, i rossoblù si sciolgono allo scadere del tempo. Vandeputte (tra i migliori dei suoi) chiama all’intervento Raccichini al 44′ con un destro dal limite; l’azione prosegue e sul fallo laterale successivo Vazquez – dopo mischia – riesce a girarsi e a concludere da pochi passi, trovando anche una deviazione, proprio dell’esterno numero ventitrè. Raccichini è battuto per la seconda volta a pochi secondi dal duplice fischio, accompagnato dai fischi di Selva piana.

Generosità e assedio. Non ci sono cambi nel Lupo che prova a suonare la carica alla ricerca del gol. Prima buona chance della ripresa al 6′: Rossetti, in azione simile al vantaggio ospite, si invola sulla sinistra e replica anche il cross per Fabriani che spara alto leggermente sbilanciato. Al 15′ traversone di Fabriani, Candellori strozza troppo il colpo di testa abbondantemente a lato. Lampi di un Campobasso che prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo: dentro Liguori e Parigi con ritorno a tre in avanti. Proprio il 99, direttamente su punizione al 19′, sfiora il palo con una bella esecuzione che fa gridare al gol la Nord. Episodio da moviola al 25′: Rossetti è atterrato in area al momento del tiro, per l’arbitro è tutto regolare e si può proseguire. Lo sforzo dei Lupi è premiato al 40′: fa tutto Emmausso dalla sinistra, rientro sul piede preferito e conclusione potente che piega Branduani. Lo stesso ex Vibonese è protagonista di una iniziativa al 46′, ma la conclusione è troppo debole per mettere in apprensione l’estremo giallorosso. Finisce 1-2, un risultato forse troppo severo per un Campobasso che, tuttavia, continua a viaggiare con la media di due reti subite a partita. le.lo.







Tabellino

CAMPOBASSO (3-5-2): Raccichini; Fabriani (61′ Liguori), Menna, Magri (89’Ladu); Pace, Bontà, Persia, Tenkorang; Candellori, Rossetti (77’Emmausso), Vitali (61’Parigi). A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Vanzan, Nacci, Martino, De Biase, Giunta. Allenatore: Cristian Cicioni

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti (83’Martinelli); Fazio, Bombagi (76’Risolo), Cinelli, Verna, Vandeputte (76’Bayeye); Vazquez (83’Carlini), Cianci (92’Curiale). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Monterisi, Porcino, Ortisi, Bearzotti. Allenatore: Andrea Milani

Arbitro: Kumara di Verona

MARCATORI: 32′ Bombagi, 44′ Vandeputte, 85′ Emmausso (Cb)