Campobasso, il Comune mette all’asta l’ex scuola di via Kennedy e la “Nina Guerrizio”

Il Comune di Campobasso, con la delibera di giunta numero 314 del 3 novembre scorso, ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, ovvero il plesso scolastico “Nina Guerrizio di via D’Amato (che ospitava Materna, Elementari e palestra, con il valore di stima posto a base d’asta di 2,475 milioni di euro) e il fabbricato sede dell’ex edificio scolastico di Via Kennedy con l’area di pertinenza ricadente in via Monsignor Bologna (3,285 milioni il valore di stima posto a base d’asta).

Entrambi i fabbricati erano inclusi nei “Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” riferiti rispettivamente alle annualità 2016/2018 e 2017/2019 e approvati nella scorsa consiliatura con delibere di Consiglio Comunale n° 16 del 13 giugno 2016 (poi integrata con delibera consiliare n°40 del 29 dicembre 2016) e n° 2 del 27 gennaio 2017 i quali, a seguito di una ricognizione del patrimonio comunale, “non erano più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di immediata alienazione”.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 25 novembre, mentre l’asta pubblica verrà espletata il 28 novembre, alle 10, nella sede del Comune. Il bando di gara è consultabile sul sito web comune.Campobasso.it.

In alto, l’ex scuola di via Kennedy