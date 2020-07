I quattro consiglieri comunali (a Campobasso) del centrodestra, hanno incontrato la stampa questa mattina per fare il punto della situazione dopo un anno di amministrazione comunale di marca pentastellata per evidenziare una serie di problematiche irrisolte. «Gli ex quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle, oggi sindaco e assessori, durante la legislatura passata avevano criticato tutte le iniziative intraprese», hanno ricordato I consiglieri comunali. E, oggi, le loro aspettative sono state deluse». «Eravamo stati abituati a continue lamentele sul sistema di raccolta differenziata, Ma oggi cosa è cambiato? Anche qui poco o nulla».

Campobasso, il centrodestra: tante problematiche irrisolte (GALLERIA FOTO) Indietro 1 di 9 Avanti