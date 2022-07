Campobasso, il benvenuto del sindaco al nuovo Questore: “Operare sempre per il bene comune”

Si è insediato oggi a Campobasso il nuovo Questore, dottor Vito Montaruli, al quale il sindaco del capoluogo di regione, Roberto Gravina, ha voluto indirizzare un messaggio di benvenuto.

“Al nuovo Questore di Campobasso, dottor Vito Montaruli, che da oggi dedicherà tutta la sua proficua esperienza umana e professionale a favore del bene della nostra comunità, rivolgo, a nome di tutti i cittadini di Campobasso e della nostra Amministrazione comunale un sincero benvenuto nella nostra città. – ha detto Gravina – Sappiamo quanto la collaborazione tra organi istituzionali sia fondamentale per la crescita della nostra società e per la tutela e la garanzia delle sue libertà, per questo, con il dottor Montaruli e con l’intera Questura di Campobasso da lui guidata, siamo convinti che si potrà continuare ad operare lungo quel proficuo solco già tracciato, fatto di una sincera voglia di lavorare insieme, ovviamente ognuno secondo le proprie competenze, con l’obiettivo preciso e indifferibile di operare sempre per il bene comune della nostra popolazione e del nostro territorio.”