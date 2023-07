Campobasso, il 29 luglio il Molise Pride: definito il percorso del corteo

«Appuntamento a Campobasso alle ore 17:30 del 29 luglio presso Piazza Cuoco per la terza edizione del Molise Pride. Il corteo attraverserà le vie del centro della città passando per Via Veneto, via Mazzini, Piazza Pepe e infine percorrendo, come per le passate edizioni, il Corso di Campobasso». Lo ha comunicato Arcigay Molise in una nota. «Slogan della manifestazione – si legge ancora – sarà “Esistiamo”, un urlo, un grido rumoroso, una esplosione di “inesistenza”. Un motto che racchiude e rivendica la nostra spinta vitale come molisane e molisani. L’amore per chi è a noi accanto. L’amore per la nostra terra.

“A colorare la manifestazione – ha dichiarato Luce Visco, presidente Arcigay Molise, saranno il dj molisano Ryan Elia e la drag Cristina Prenestina, già ospite dell’edizione del 2019. L’evento ha già ricevuto il Patrocinio del Comune di Campobasso e del Comune di Toro e siamo in attesa di ulteriori patrocini. In questo momento è però per noi di fondamentale importanza – dichiara Visco – sostenere la raccolta fondi del Molise Pride, per non permettere la buona riuscita dell’evento: https://buonacausa.org/cause/molise-pride-2023. Nei prossimi giorni – ha concluso Visco – annunceremo ospiti e ulteriori dettagli della manifestazione».