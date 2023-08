Campobasso, I torneo di beach volley “Memorial Alessandro Palazzo”: ricavato devoluto in beneficenza

Si tiene oggi, venerdì 11 agosto, al centro sportivo “Galasport” di Campobasso il I torneo di beach volley 4vs4 misto “Memorial Alessandro Palazzo”, il giovane del capoluogo che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 12 agosto dello scorso anno. «Gli amici di Alessandro – si legge in un post pubblicato sui social – vi aspettano per trascorrere un pomeriggio insieme e ricordare il nostro caro Alessandro che continua a vivere in noi. Il torneo di beach volley, con la possibilità di gustare panini e bibite, avrà lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza».