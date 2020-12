Campobasso, i nuovi calendari per la raccolta differenziata porta a porta per il 2021

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono disponibili presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Palazzo di Città e presso l’Info Point della Sea in via Insorti d’Ungheria, i nuovi calendari per la raccolta differenziata porta a porta dell’anno 2021.

I calendari sono stati realizzati, come lo scorso anno, nel formato settimanale perpetuo, mentre saranno a breve disponibili in forma digitale stampabile, anche quelli nel formato tradizionale, suddivisi per singoli mesi e giorni.

Per quanto concerne la festività del capodanno, si comunica che verrà modificato il servizio nei “quartieri” dove il giorno 1° gennaio non verrà effettuata alcuna raccolta mentre il giorno sabato 2 sarà raccolta la carta al posto dell’organico.

Per quanto riguarda il centro storico e la zona industriale, il servizio sarà sospeso come in tutti giorni festivi, mentre per le contrade verrà regolarmente effettuato il ritiro del vetro, come previsto da calendario.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono facilmente consultabili anche sull’app ‘Junker’, di cui si consiglia vivamente l’installazione sui propri dispositivi personali per restare sempre aggiornati su tutte le informazioni riguardanti il corretto conferimento dei rifiuti.

CALENDARIO CONTRADE 2021

CALENDARIO QUARTIERI 2021