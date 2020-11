Campobasso, grosso incendio in una casa abbandonata di una zona centrale: i Vigili del Fuoco domano le fiamme

Un grosso incendio si è sviluppato nella serata di oggi, sabato 28 novembre, in una casa abbandonata in una zona centrale e molto trafficata di Campobasso: le fiamme sono divampate da una villetta, da tempo disabitata, in via della Frasche, nei pressi del semaforo e dell’incrocio con via San Giovanni. Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, mentre la Polizia si è occupata di mettere in sicurezza la zona.

Le forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi del caso, dovranno ora indagare sulla natura del rogo dal momento che la casa era da tempo abbandonata. Per ora non è esclusa nessuna pista. Fatto sta che le fiamme, come si evince da foto e video, erano molto alte e i Vigili del Fuoco hanno dovuto faticare per avere ragione dell’incendio e sono entrati da un cancello nella antica villa per poter operare con maggiore velocità.

Per fortuna non ci sono stati danni a persone, mentre la casa è andata quasi del tutto distrutta.