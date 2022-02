Campobasso, Gravina: «Il piano neve sta funzionando, nessuna criticità in città»

Nel capoluogo operativi 46 mezzi spazzaneve e 4 spargisale

«Il piano neve previsto dalla SEA per questo fine settimana per Campobasso, – ha comunicato il sindaco Roberto Gravina – sta procedendo intensamente e secondo quanto originariamente programmato.

Sono infatti operativi su tutto il territorio cittadino, già dal primo pomeriggio di oggi sabato 26 febbraio, 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della SEA munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza.

Al momento, come fanno sapere dalla stessa SEA, non risultano criticità particolari in città. L’Amministrazione comunale di Campobasso ricorda a tutti i cittadini che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve.»

NEL VIDEO IN ALTO VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI