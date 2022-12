“Campobasso: gli specchi della memoria”, nuova vita e luce sui quartieri e i loro magnifici personaggi

Presentato nella sede dell’Episcopato di Campobasso il libro scritto a quattro mani da Sergio Genovese e Gennaro Ventresca: un racconto emozionate per riscoprire volti e luoghi del passato

“La bellezza del nostro operare è stata di andare a scavare per ricordare personaggi che molti avevano dimenticato. Campobasso aveva dei personaggi spettacolari e suggestivi che riempivano di calore umano chi li conosceva”. Sergio Genovese, professore e già preside del liceo classico Mario Pagano di Campobasso, coautore con Gennaro Ventresca, professore e giornalista, del libro “Campobasso: gli specchi della memoria”, ha tracciato un profilo dell’opera presentata questa sera, giovedì 15 dicembre, nella sede dell’Episcopato di Campobasso. I due volti noti del capoluogo di regione molisano, innamorati della propria città e soprattutto di quello che la stessa è stata ed ha rappresentato in passato, dai quartieri e dai suoi personaggi storici un racconto emozionante per riscoprire volti e luoghi del passato

“C’è bisogno di far capire da dove veniamo, anche a chi non vuole. Noi – ha aggiunto Ventresca – siamo orgogliosi dell’appartenenza e delle radici. I tempi cambiano, non so se in tutto e per tutto in meglio, e anche l’informazione è cambiata: prima . Queste figure mitologiche, come io le definisco, rappresentano i luoghi che animiamo con le persone che li hanno vissuti”. Un contrasto, evidente, con quelli di oggi, come ha sottolineato il professor Genovese: “Prima le nostre piazze, sia pure fredde, erano piene. Ora lo sono quelle social in cui l’aggregazione umana vive del virtuale e non della realtà” e, per questo, è ancora più impellente il bisogno di rispolverare la vita dei quartieri ed i suoi magnifici personaggi per dare vita e luce ad una memoria del passato di cui soprattutto i giovani non hanno contezza.