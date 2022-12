“Campobasso: gli specchi della memoria”, il nuovo libro firmato Genovese-Ventresca

La presentazione il 15 dicembre, alle 17.30, presso la sala Celestino V dell’Episcopato

Rispolverare la vita dei quartieri ed i suoi magnifici personaggi per dare vita e luce ad una memoria del passato di cui soprattutto i giovani non hanno contezza. Questo l’intento di Sergio Genovese, professore e già preside del liceo classico Mario Pagano di Campobasso, e Gennaro Ventresca, professore e giornalista. Due volti noti di Campobasso innamorati della propria città e soprattutto di quello che il capoluogo di regione è stato e ha rappresentato in passato. Dai quartieri e dai suoi personaggi storici un racconto emozionante per riscoprire volti e luoghi del passato.

E’ il secondo libro scritto a quattro mani da Sergio Genovese e Gennaro Ventresca e la presentazione ci sarà giovedì 15 dicembre, alle ore 17.30, presso la sala Celestino V dell’Episcopato.