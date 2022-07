Campobasso, giorni roventi tra iscrizione e mercato: pronto il ricorso contro la bocciatura CovisoC

La società rossoblù ha dato mandato agli avvocati Cesare Di Cinzio e Federica Ferrari. Fa sperare il precedente della Paganese che lo scorso anno fu inizialmente esclusa dalla commissione della Figc e poi riammessa dal Collegio di garanzia del Coni

Nelle prossime ore il Campobasso Calcio presenterà il ricorso contro la bocciatura della CovisoC per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro dando mandato agli avvocati Cesare Di Cinzio e Federica Ferrari. Il termine per depositarlo è fissato al prossimo 6 luglio, mentre l’8 toccherà al Consiglio Federale esprimersi in maniera definitiva sugli organici dei campionati professionistici. Successivamente, in ultima istanza per quanto riguarda la giustizia sportiva, sarà possibile per la società fare ricorso al Coni.

Sul campo, tra una settimana dovrebbe partire la preparazione a Vinchiaturo, ma dopo la bocciatura della CovisoC sarà un problema operare in entrata. Il club è fiducioso per l’esito favorevole della vicenda in prima istanza, mentre la tifoseria è divisa e chiede a gran voce una conferenza stampa da parte della proprietà per conoscere le reali motivazioni della bocciatura e le basi sulle quali poggerà il ricorso. Per la “Gazzetta dello Sport”, la CovisoC avrebbe mosso rilievi sull’indicatore di liquidità non a norma – ovvero l’indice che dimostra quanto un club sia in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine – e le inadempienze nella rateizzazione dei debiti fiscali. Resterebbero anche da capire anche alcuni dettagli relativi alla ricapitalizzazione del club rossoblù, nonostante la cessione di Tenkorang alla Cremonese sembrava avesse sistemato parzialmente il bilancio.

Ma c’è un precedente che potrebbe far sperare i Lupi e risale soltanto ad un anno fa. La Paganese, bocciata dalla CovisoC, fu riammessa dal Collegio di Garanzia del Coni. Nel 2016, addirittura, i campani furono riammessi dal Tar dopo essersi visti rigettare le istanze nei vari gradi della giustizia sportiva. Al momento non resta che aspettare il Consiglio federale dell’8 luglio e sperare in bene.